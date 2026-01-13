Attualità

TOSCANA - FINE VITA: LA REGIONE VA AVANTI SENZA LE NORME INCOSTITUZIONALI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La Regione eliminerà dalla legge sul fine vita le parti che erano state bocciate il 29 dicembre scorso dalla Corte Costituzionale che, sottolinea Giani dopo un attento esame del dispositivo insieme all’Avvocatura regionale, ne ha comunque confermato l’impianto sottolineando come una Regione (al contrario di quanto afferma il Governo) può su una materia così delicata, emanare disposizioni organizzative. Gli aggiustamenti riguardano le linee guida

Articoli correlati

FIRENZE - AL VIA RECUPERO e RESTAURO PONTE...

PISTOIA - LE PAROLE DI HURBINEK, RIFLESSIONI SULLA...

FIRENZE - PITTI UOMO, MINISTRO URSO: “2026 L’ANNO...

PISTOIA - PM PISTOIA CHIEDE PROCESSO PER 42ENNE...

LIVORNO - DARSENA EUROPA, ALL’APPELLO MANCANO 130 MILIONI...

FIRENZE - NEL 2026 PIL TOSCANO RALLENTATO, ARRIVA...

FUCECCHIO (FI) - DROGA E BIVACCHI NEI BOSCHI...

PISTOIA - DIOCESI DI PISTOIA E PRATO INSIEME...

FIRENZE - REFERENDUM GIUSTIZIA: COSTITUITO IL COMITATO FIORENTINO...

FIRENZE - TEATRO DELLA TOSCANA: MOLTO PUBBLICO E...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia