FIRENZE - FIRENZE ACCENDE IL NATALE CON LUCI E INIZIATIVE

Il 6 dicembre, a partire dalle 17:30 in palazzo vecchio, verranno accesi i grandi Abeti natalizi della città ma sono oltre moltissimi gli alberi dislocati in tutti e cinque i quartieri. Firenze ripropone il suo Natale fatto di attività speciali nei musei civici, tra cui gli scavi archeologici, il villaggio di babbo natale con la Ruota panoramica in fortezza, i mercatini, le iniziative con le categorie economiche, Florence Lights Up organizzato da MUS.E con le proiezioni di luci sugli edifici storici. Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: sono stati allestiti 65 alberi nei quartieri e 51 alberi e 430 luminarie su lampioni allacciati alla pubblica illuminazione. In occasione delle festività natalizie – dal 6 dicembre al 6 gennaio – sarà attivata una specifica scenografia: verrà accesa la luce colorata dinamica per le porte storiche, il Loggiato degli Innocenti e il loggiato di San Paolo al Museo del Novecento.

