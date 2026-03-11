PISTOIA - FONDAZIONE CARIPT STANZIA 350MILA EURO PER IL TERZO SETTORE

Sostenere le persone più fragili potenziando i servizi esistenti o sperimentando risposte inedite ai bisogni della comunità: è questo il cuore di Socialmente 2026, il nuovo bando di Fondazione Caript che mette a disposizione 350mila euro per il Terzo Settore. L’iniziativa si rivolge a enti non profit, onlus e realtà religiose della provincia di Pistoia, chiamati a presentare progetti di welfare capaci di generare un impatto concreto entro 18 mesi. “Vogliamo investire sulle energie civiche del territorio – dichiara il presidente Luca Gori – sostenendo reti solide e idee nuove che intercettino bisogni inespressi, rafforzando il legame tra volontariato e istituzioni”. Il bando si articola su tre direttrici: il consolidamento di attività già avviate (anche in sinergia con la pubblica amministrazione), la sperimentazione di soluzioni innovative per criticità prive di risposta e la riqualificazione di immobili destinati a migliorare i servizi sociali. Ogni realtà può richiedere fino a 35mila euro (a copertura del 50% delle spese); un’opportunità che lo scorso anno ha permesso di finanziare 33 progetti dedicati ad anziani, giovani e disabilità. Le domande devono essere inviate esclusivamente online su fondazionecaript.it entro l’11 maggio 2026.