Attualità

FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE ACQUISTA PER ISS AGNOLETTI I LAPTOP RU

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Il Liceo scientifico Agnoletti di Sesto Fiorentino (1500 iscritti) è stato preso mi mira nei mesi scorsi con ben quattro furti che hanno compromesso in modo significativo le dotazioni informatiche che erano utilizzate quotidianamente nella didattica: sono stati rubati laptop, tablet e pc. L’ultimo episodio avvenuto nell’estate aveva di fatto azzerato le attrezzature a disposizione. Sono state subito attivate le procedure assicurative ma le coperture riguardavano una sola sede della Scuola e non sono state ancora liquidate. Le lezioni stavano andando avanti con strumenti obsoleti per far fonte all’emergenza. E’ però intervenuta la Fondazione CR Firenze che ha consegnato ai ragazzi 35 laptop per assicurare, da gennaio, la piena operatività didattica alla scuola

Articoli correlati

FIRENZE - IL VESCOVO E LA MESSA DI...

PRATO - XV EDIZIONE DI ARTE DI PAROLE:...

PISTOIA - MISERICORDIA PISTOIA, NEL 2025 OLTRE 56MILA...

FIRENZE - LAPO BARONCELLI NUOVO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA CENTRO-COSTA

FIRENZE - PEDOPORNOGRAFIA: 4 ARRESTI E 13 DENUNCE...

FIRENZE - FUNARO FA GLI AUGURI ALLA CITTà...

FIRENZE - SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI TOSCANI...

BRUXELLES - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECISIONI...

VIAREGGIO - AUTORITA’ PORTUALE A LAVORO PER LA...

AGLIANA (PT) - Omicidio Cini, le motivazioni della...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia