FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE ACQUISTA PER ISS AGNOLETTI I LAPTOP RU

Il Liceo scientifico Agnoletti di Sesto Fiorentino (1500 iscritti) è stato preso mi mira nei mesi scorsi con ben quattro furti che hanno compromesso in modo significativo le dotazioni informatiche che erano utilizzate quotidianamente nella didattica: sono stati rubati laptop, tablet e pc. L’ultimo episodio avvenuto nell’estate aveva di fatto azzerato le attrezzature a disposizione. Sono state subito attivate le procedure assicurative ma le coperture riguardavano una sola sede della Scuola e non sono state ancora liquidate. Le lezioni stavano andando avanti con strumenti obsoleti per far fonte all’emergenza. E’ però intervenuta la Fondazione CR Firenze che ha consegnato ai ragazzi 35 laptop per assicurare, da gennaio, la piena operatività didattica alla scuola