FIRENZE - FORESTALI: MENO INCENDI DOLOSI, COSTANTI ILLECITI RIFIUTI

Oltre 72.200 controlli, 21.590 persone controllate, 3.946 illeciti amministrativi contestati per 2,6 milioni di euro di sanzioni, 1.503 illeciti penali, 1.169 persone denunciate, cinque arrestate. E’ il bilancio delle attività 2025 dei Carabinieri Forestali della Toscana, che risulta in “sostanziale continuità” con l’anno precedente. I controlli riguardano, tra le varie attività, tutela dell’ambiente e degli animali, incendi, cantieri boschivi e gestione dei rifiuti, settore molto delicato per le implicazioni. “Nelle aree ad alta densità demografica – ha aggiunto la Comandante – numerosissimi sono stati i controlli nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti e nell’abusivismo edilizio”, mentre “nelle aree rurali e montane importante è stata la vigilanza a protezione del patrimonio boschivo e del dissesto idrogeologico”. Sono invece diminuiti gli incendi boschivi dolosi ma aumentati quelli colposi (circa il 40% è causato dalla brucia mento di residui vegetali di origine agricola). I controlli hanno riguardato anche il commercio di esemplari vivi o parti di esse con numerosi sequestri.