arezzo - Forum risk : aprono Schillaci e Locatelli

Dal 25 al 28 novembre ad Arezzo si terrà il Forum Risk Managemente in sanità. Ad aprire la ventesima edizione I ministri della Salute Orazio Schillaci e per le disabilità Alessandra Locatelli.

Lo stesso giorno, parteciperanno anche numerosi presidenti di Regione: Eugenio Giani (Toscana), Roberto Occhiuto (Calabria), Stefania Proietti (Umbria), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), Marco Marsilio (Abruzzo) e Francesco Rocca (Lazio). Previsti anche gli interventi di Americo Cicchetti, commissario straordinario di Agenas, Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di sanità, Roberto Giovanni Nisticò, presidente di Aifa, Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia nazionale di cybersecurity, e Domenico Mantoan, presidente del comitato scientifico del Forum Risk Management, già direttore di Agenas.

Il 26 novembre sarà la volta degli assessori Regionali alla Salute che si riuniranno ad Arezzo. Nel corso dei quattro giorni, inoltre, più di 100 direttori generali di aziende sanitarie e altrettanti direttori sanitari e direttori amministrativi prenderanno parte attivamente al Forum.

“Al 20mo Forum saranno elaborate proposte concrete e scientificamente fondate – dichiara Vasco Giannotti, presidente del Forum – che saranno presentate direttamente al Parlamento, al ministro della Salute e alle Regioni, per trasformare il dibattito in azione concreta per il rinnovamento del sistema”.

Obiettivo del Forum è rilanciare il Servizio sanitario nazionale, affrontando il cronico sottofinanziamento per renderlo più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini. Un focus rilevante è dedicato all’uso dell’Intelligenza artificiale nell’ ambito della sanità, con l’istituzione dell’Ai Award per premiare i migliori progetti delle Aziende sanitarie pubbliche. Altro tema cruciale è la prevenzione, al quale il Forum intende dare particolare risalto grazie al contributo delle associazioni, promuovendo il messaggio che una maggiore prevenzione riduce le malattie, migliora la qualità di vita e alleggerisce il carico economico sul sistema.