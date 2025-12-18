FIRENZE - FUNARO FA GLI AUGURI ALLA CITTà TRA BILANCI E BUONI PROPOSITI

Giornata di auguri natalizi per la sindaca di Firenze. Ai cittadini nel salone dei Cinquecento, ai dipendenti, alla stampa. questo appuntamento in particolare è occasione di bilanci e buoni propositi e Funaro ha indicato diversi temi che hanno caratterizzato il 2025 ma sui quali l’amministrazione ha intenzione di aumentare l’attenzione. Da quello dei cantieri naturalmente, per i quali chiede ancora pazienza per quella che sarà, ha sottolineato, una trasformazione epocale con il sistema delle tramvie, a quello culturale (con la Pergola e il Maggio, le due realtà di altissima qualità ma non pochi problemi), a quello turistico (la sentenza della Consulta che respinge il ricorso contro il testo unico sul turismo è una bocciatura del governo ha detto Funaro). Ma primo tra tutti, è il tema abitativo che sta particolarmente a cuore a Funaro che da ha ricordato gli sforzi fatti dal comune per il contributo affitti rispondendo anche alle dichiarazioni del segretario della Cgil fiorentina Bernardo Marasco secondo cui sul sociale e sulla casa Firenze “ha bisogno di uno scatto”. Sul tema turistico abitativo Funaro ha anche annunciato un aumento dei controlli su una realtà fatta emergere, soprattutto, dalla stampa: quella della vendita o affitto a turisti di immobili che nemmeno ce la dovrebbero avere l’abitabilità oltre ad essere in palese violazione del nuovo regolamento urbanistico. Funaro ha anche voluto ricordare la festa della sera del 31 dicembre. Il capodanno fiorentino sarà diffuso in più piazze e quella principale sarà Santa Croce con i protagonisti di X Factor. Jazz invece in piazza del Carmine, gospel in santissima Annnziata e giochi di luce in Piazza della Signoria