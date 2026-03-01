FIRENZE - GABRIELLI: “CPR NECESSARI, IL TEMA è COME SI REALIZZANO”

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha deciso di consegnare a Franco Gabrielli, già capo della Protezione civile nazionale e già capo della Polizia di Stato, il più importante riconoscimento della Regione: il Pegaso d’Oro. Gabrielli, nato a Viareggio e oggi residente stabilmente in Val d’Orcia, è una delle persone più riconosciute a livello nazionale e internazionale per il suo impegno e il suo lavoro, innanzitutto sulla sicurezza – ha ricordato Giani nello spiegare le motivazioni – ricordando anche il suo ruolo come sottosegretario nel Governo Draghi e, sempre con il riferimento alla Toscana, l’impegno nella vicenda della Costa Concordia quando guidava la Protezione civile. Gabrielli ha accettato con sorpresa e gratitudine il Pegaso, sottolineando come in tutta la sua carriera abbia sempre orgogliosamente rivendicato la sua toscanità. Ma Gabrielli, pur ormai non più incarichi di responsabilità istituzionale, non si è sottratto dal fornire la sua opinione su un tema che anima il dibattito politico toscano: quella dei CPR, i centri per rimpatrio di migranti

Ma cosa c’è di vero sui rumors che avrebbero voluto Gabrielli come candidato nel centrosinistra per le politiche 2027; “sono messi male” risponde in una battuta.