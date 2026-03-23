PISTOIA - GENITORI A CARO PREZZO: TRA SCELTA, VINCOLO E LIBERTÀ

Mettere al mondo un figlio in Italia non è solo una scelta di vita, ma una sfida economica sempre più ardua. Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori, la spesa annua per un minore può oscillare dai 7.000 a oltre 17.000 euro; stime della Banca d’Italia confermano un impatto medio di circa 640 euro al mese. Cifre che, proiettate fino alla maggiore età, portano il conto totale alla soglia vertiginosa di 138.000 euro. Ma la crisi delle culle non è solo una questione di portafoglio. È un intreccio di limiti strutturali e nuove visioni sociali. Ne ha parlato a Pistoia la demografa Alessandra Minello, ricercatrice all’Università di Padova, che ha presentato alla libreria Lo Spazio il suo nuovo saggio: “Senza figli. Scelte, vincoli e conseguenze della denatalità”. Un’analisi che invita a cambiare prospettiva: smettere di contare i “figli mancanti” per guardare alle nuove identità che si costruiscono fuori dalla genitorialità, tra libertà e rinunce forzate.