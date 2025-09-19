FIRENZE - GIURANO 100 NUOVI VIGILI: OPERATIVI IN STRADA IN TUTTI I QUARTIERI

Saranno impiegati tutti su strada (e non in ufficio) in tutti i quartieri di Firenze i 100 giovani vigili urbani assunti dal Comune che hanno prestato giuramento allo Stadio Ridolfi. Hanno già effettuato, in realtà, periodi di affiancamento a partire dallo scorso febbraio ma la loro formazione non è ancora conclusa. Per questo non potranno essere subito operativi per gli incroci o quei punti strategici in cui la presenza di un vigile urbano può diminuire il disagio causato dai molti cantieri aperti in città. Quanto al caldo tema della sicurezza la Sindaca Funaro ha ricordato che al momento sono operative 19 pattuglie notturne della polizia municipale con un aumento del 30-35% rispetto al passato (anche durante il giorno) ma che della sicurezza devono occuparsi le forze dell’ordine. Per questo si rivolge ai consiglieri dell’opposizione che hanno sostenuto anche la recente manifestazione in piazza Santa Maria Novella sulla sicurezza, organizzata da alcuni comitati cittadini.