FIRENZE - GLI AIUTI DI UNICOOP PER GAZA SONO ARRIVATI A DESTINAZIONE

La notizia che riguarda le iniziative rivolte alla popolazione di Gaza da parte di Unicoop Firenze è che i fondi della campagna natalizia Coop for Refugies conclusa lo scorso gennaio sono arrivati a destinazione. Si trattava di 313mila euro per sei progetti umanitari coordinati da UNHCR tra cui 100mila euro destinati alla (Unicoop Firenze ne ha raccolti 80mila grazie a oltre 6mila donazioni di soci e clienti) in particolare per l’acquisto di 11.500 articoli di soccorso d’emergenza, compresi kit sanitari e igienici, e 30mila euro come donazioni in denaro per persone ferite e le loro famiglie. Non solo UNHCR. Anche gli aiuti alimentari raccolti grazie all’iniziativa in collaborazione con la Federazione delle Misericordie della Toscana (Nei punti vendita erano state raccolte 23 tonnellate di cibo) sono finalmente arrivati a destinazione dopo essere stati a lungo bloccati a Cipro. Unicoop Firenze sta ora portando avanti una raccolta fondi destinata a Medici Senza Frontiere.