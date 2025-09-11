Attualità

FIRENZE - GLI AIUTI DI UNICOOP PER GAZA SONO ARRIVATI A DESTINAZIONE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La notizia che riguarda le iniziative rivolte alla popolazione di Gaza da parte di Unicoop Firenze è che i fondi della campagna natalizia Coop for Refugies conclusa lo scorso gennaio sono arrivati a destinazione. Si trattava di 313mila euro per sei progetti umanitari coordinati da UNHCR tra cui 100mila euro destinati alla (Unicoop Firenze ne ha raccolti 80mila grazie a oltre 6mila donazioni di soci e clienti) in particolare per l’acquisto di 11.500 articoli di soccorso d’emergenza, compresi kit sanitari e igienici, e 30mila euro come donazioni in denaro per persone ferite e le loro famiglie. Non solo UNHCR. Anche gli aiuti alimentari raccolti grazie all’iniziativa in collaborazione con la Federazione delle Misericordie della Toscana  (Nei punti vendita erano state raccolte 23 tonnellate di cibo) sono finalmente arrivati a destinazione dopo essere stati a lungo bloccati a Cipro. Unicoop Firenze sta ora portando avanti una raccolta fondi destinata a Medici Senza Frontiere.

Articoli correlati

MONTEMURLO (PO) - Gli alpini di Montemurlo festeggiano...

TOSCANA - MALTEMPO: ESTATI DI NUBIFRAGI. UVE E...

ISOLA D'ELBA (LI) - NOCENTINI: “SITUAZIONE SULL’ISOLA TORNATA...

PRATO - Rimborsi del Comune per attività istituzionale,...

FIRENZE - LA PREFETTURA REGISTRA UN CALO DEI...

FIRENZE - IL MEZZO ANFIBIO CHE RIPULISCE LE...

LIVORNO - SALVETTI: “LA PRIORITA’ E’ LA MESSA...

TOSCANA - TURISMO: IN REGIONE RALLENTA LA CRESCITA...

FIRENZE - SOLUZIONI PER CUBO NERO. ANTONIO NATALI:...

LIVORNO - FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER I DETENUTI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia