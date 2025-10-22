Attualità

FIRENZE - GLI ANGELI DEL BELLO COMPIONO 15 ANNI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Nacque  nel 2010 a Firenze, la fondazione Angeli del Bello. Volontari che fanno micro-pulizia, piccola manutenzione del verde, decoro urbano e momenti di comunità. In totale la Fondazione ha 4.000 iscritti e 350 volontari attivi a Firenze ogni settimana. Ma l’idea ha fatto scuola e si è diffusa in tutta Italia tanto che per la festa dei suoi 15 anni nel Salone dei Cinquecento erano presenti c’erano rappresentanti di molte altre città. La cura del bello è diventata contagiosa in tutta la sua particolarità.

Articoli correlati

PISA - A PONTEDERA REVET RADDOPPIA IL RICICLO...

Firenze - TOSCANA DOP IGP: EXPORT E IMPRESE...

PISTOIA - TORNA SÌ GENIALE!, GARA DI CREATIVITÀ...

FIRENZE - RISCHIO IDROGEOLOGICO: TERRITORIO ANCORA FRAGILE, L’ESEMPIO...

PRATO - IL PALAZZO DELLE PROFESSIONI FESTEGGIA 15...

FIRENZE - CREATIVITA’, ECCO LA REGINA DELLA PRODUZIONE...

FIRENZE - Affitti brevi, cedolare al 26% per...

FIRENZE - NEONATA DI GAZA SALVATA AL MEYER:...

FIRENZE - VANDALI SCUOLA ITIS MEUCCI E GALILEI

LIVORNO - “CUORE BLU”: UN FILM CHE CELEBRA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia