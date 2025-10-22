FIRENZE - GLI ANGELI DEL BELLO COMPIONO 15 ANNI

Nacque nel 2010 a Firenze, la fondazione Angeli del Bello. Volontari che fanno micro-pulizia, piccola manutenzione del verde, decoro urbano e momenti di comunità. In totale la Fondazione ha 4.000 iscritti e 350 volontari attivi a Firenze ogni settimana. Ma l’idea ha fatto scuola e si è diffusa in tutta Italia tanto che per la festa dei suoi 15 anni nel Salone dei Cinquecento erano presenti c’erano rappresentanti di molte altre città. La cura del bello è diventata contagiosa in tutta la sua particolarità.