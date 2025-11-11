Attualità

MARINA DI MASSA - GUANG RONG: AL VIA LA RIMOZIONE DELLA NAVE

Serviranno 5 settimane per togliere il carico dalla Guang Rong, la nave battente bandiera cipriota che dal 28 gennaio scorso si trova incagliata al molo di Marina di Massa. C’è una chiatta, un rimorchiatore e un braccio meccanico che toglie di ora in ora il materiale di scarto di cava, tutto per alleggerire la nave, per riportarla a galleggiare il prima possibile, condizioni meteo permettendo. La nave è stata bonificata nei giorni successivi alla sua deriva. Causata da una grande mareggiata che l’ha trasformata in un’imbarcazione ingovernabile. Incessante in questi mesi il lavoro di controllo della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.

