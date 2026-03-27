FIRENZE - HOUSING PER LA “FASCIA GRIGIA”: CONSULENZA GRATUITA DELLA BEI

La Banca europea per gli investimenti, braccio economico dell’Unione Europea, ha siglato con il Comune di Firenze un accordo per il piano di housing sociale in base al quale fornirà la sua consulenza gratuita per uno studio di fattibilità e di sostenibilità (pronto a novembre) sul patrimonio che può essere costruito e recuperato. La BEI non metterà dei fondi ma fornirà assistenza tecnica per la definizione del nuovo piano comunale di edilizia abitativa a prezzi accessibili, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi in affitto destinati alla cosiddetta fascia grigia, famiglie che non hanno diritto all’edilizia residenziale pubblica ma non riescono a permettersi gli alti affitti del mercato privato. Si tratta del primo accordo di questo tipo tra la BEI sigla con un’amministrazione locale che potrebbe fare da modello, spiega la Vicepresidente della Bei, ad altri comuni. Tra gli alloggi ERS dei quali la BEI valuterà la fattibilità ci sono quelli alla ex caserma Lupi di Toscana, spiega la Sindaca, ma anche l’area di Castello dove c’è già una previsione urbanistica per costruire social housing” e alcuni immobili come quelli in “via Leopardi” o l’ex immobile Inps in via Toselli. A proposito “dell’opportunità di poter prendere in concessione immobili con l’assenso di altre istituzioni” la sindaca ha citato “Inps, Inail, Università, Demanio”.