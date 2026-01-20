FIRENZE - I PANELLINI DI SAN SEBASTIANO DISTRIBUITI DALLA MISERICORDIA

Il 20 gennaio la Misericordia di Firenze celebra San Sebastiano martire, patrono del Sodalizio, una tradizione secolare che è rimasta invariata così come la conosciamo dal 1500. Era infatti il 1581 quando furono stanziati fondi “per 150 picce di panellini a Simone fornaio del campanile”, per distribuirli in segno di carità ai bisognosi e ai sofferenti. I panellini benedetti infatti sono simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città e la loro distribuzione è molto sentita dai fiorentini che tutti gli anni si recano in una delle sedi della Misericordia di Firenze. Quest’anno sono stati preparati 15 quintali di pane (circa 18.500 panellini), consegnati nelle sedi della Misericordia ma anche a istituti religiosi, associazioni, residenze per anziani, ospedali, scuole. E la risposta è racchiusa nell’antico motto “Dio ve ne renda merito”