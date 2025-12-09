FIRENZE - IL CRONOPROGRAMMA DEL FRANCHI: PRONTO PER STAGIONE 29/30

Fine lavori 2029, conferma la sindaca, con un’accelerazione notevole rispetto a quanto fatto finora. Grazie anche, sostiene Funaro, agli intoppi già risolti che non graveranno sul Lotto 2. Sono inoltre previste premialità per tempi più accelerati e penali per i ritardi, oltre alla possibilità di lavori notturni. Ma andiamo con ordine perché il sopralluogo organizzato stamani sul cantiere serviva anche a rendere noto, nel dettaglio, il cronoprogramma del Lotto 1, cioè la parte nord dello Stadio che comprende anche la Curva Fiesole. Già appurato che quest’ultima non sarà pronta per il centenario della Fiorentina (a causa delle varianti emerse in corso d’opera e altri ritardi) il 29 agosto del 2026 i tifosi potranno però già avere un’idea di come sarà con i gradoni (tranne quelli sottocampo che verranno posizionati in seguito per esigenze di cantiere) e la copertura. Saranno organizzate anche visite guidate al cantiere e esperienze virtuali. Fiesole pronta e fruibile, invece, nel maggio del 2027. Saranno quelli i mesi nei quali il cantiere verrà rovesciato e si concentrerà sull’altro lato dello Stadio, con la demolizione e la realizzazione della nuova curva Ferrovia e della Tribuna d’onore. Il Lotto 2 non è ancora dettagliato ma è appunto quello che dovrà concludersi entro il 2029. Rimane confermato che i cantieri saranno sempre studiati in modo da permettere alla Fiorentina di continuare a giocare al Franchi. Un’opera, quella dello Stadio, da 265 milioni di euro. 151 ci sono, i 55 del PNRR prima persi e poi rientrati dalla finestra (il Comune li userà per altro e ne stornerà 55 sullo stadio) anche. Ne mancano almeno una sessantina. Diventa quindi cruciale sapere se e come Rocco Commisso interverrà in cambio, probabilmente, di un canone agevolato e di un intervento da protagonista nel Lotto 2. Che ancora non ha il dettaglio dei tempi. Entro fine luglio occorrerà però averceli così come le coperture finanziarie per poter davvero candidare il Franchi a Euro 2032. Il DG Ferrari aveva lanciato un ultimatum al Comune: entro fine anno la Fiorentina vuole avere risposte. Più volte incalzata la sindaca non ha risposto sul se e come i Viola faranno parte della partita trincerandosi sul suo ormai consueto “quando avrò elementi parlerò”. Purchè non si finisca ai calci di rigore.