FIRENZE - IL MEZZO ANFIBIO CHE RIPULISCE LE SPONDE DELL’ARNO

Chiara Valentini
Un mezzo anfibio appositamente noleggiato dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che sta ripulendo le sponde dell’Arno nella parte centrale di Firenze, da Ponte alla Carraia a Ponte Santa Trinita. E’ quello in azione da circa una settimana e che lavorerà per altri 7 giorni. Si tratta dell’ultima fase della pulitura, anticipata dal taglio della vegetazione e dalla rimozione dei rifiuti trovati sulle sponde. Adesso la “ruspa” dell’anfibio” completa il lavoro. La terra viene buttata nel fiume e si sedimenterà nel suo corso grazie alle correnti. Questo è un intervento che viene effettuato ogni 5 anni circa (l’ultimo era stato nel 2019). Circa 40mila euro il costo dell’operazione che non si concluderà con l’Arno

