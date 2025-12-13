FIRENZE - IL PANETTONE SOLIDALE A SOSTEGNO DELL’OSPEDALE MEYER

Un panettone artigianale di 3 chili (costo 49 euro) e uno di un chilo (da 19 euro) che potrà essere acquistato nei punti vendita Unicoop Firenze. E’ quello realizzato dalla cuoca toscana Luisanna Messeri il cui ricavato verrà in parte devoluto, tramite la Fondazione il cuore si scioglie, all’ospedale pediatrico Meyer.

L’ospedalino Mayer, come lo chiama ancora affettuosamente Messeri, perchè così era conosciuto dai Fiorentini, è diventato recentemente anche un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e tre saranno linee di azione verso cui saranno indirizzati i fondi raccolti con il panettone: la psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, con uno studio sull’autismo, la cardiologia pediatrica e la neurologia. Un esempio è la ricerca sulle malattie del neurosviluppo gravi patologie genetiche che compromettono lo sviluppo del cervello del bambino che presenta anomalie neurologiche e crisi epilettiche farmaco resistenti

Studi simili e innovativi, che sono minimamente invasivi nei confronti del paziente, sono lunghissimi e richiedono di apparecchiature costosissime. I fondi ministeriali non potrebbero mai coprire l’intero costo di ricerche del genere che necessitano di finanziamenti ad hoc