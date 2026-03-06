PIOMBINO - IL RILANCIO DI PIOMBINO PASSA ANCHE DALLE INFRASTRUTTURE

Allargamento del porto con la realizzazione della banchina Nord ovest, strategica per il rilancio delle acciaierie, potenziamento dei collegamenti ferroviari e viari. Piombino chiede infrastrutture adeguate alla sua vocazione industriale, che sembrava persa e invece dà segni di ripresa, e alle potenzialità turistiche legate anche ai collegamenti marittimi con l’arcipelago toscano e le altre isole. Il punto sugli interventi è stato fatto grazie a un’iniziativa organizzata dalla Cisl di Livorno, in particolare dalle sigle che si occupano di edilizia, siderurgia e trasporti. Al tavolo l’assessore regionale Filippo Boni, l’autorità portuale e il padrone di casa, il sindaco Francesco Ferrari, che apre alla possibilità di contribuire alle opere infrastrutturali usando le compensazioni che Snam dovrà dare per la permanenza del rigassificatore in porto.