Attualità

PIOMBINO - IL RILANCIO DI PIOMBINO PASSA ANCHE DALLE INFRASTRUTTURE

Redazione
Redazione
LIVE

Allargamento del porto con la realizzazione della banchina Nord ovest, strategica per il rilancio delle acciaierie, potenziamento dei collegamenti ferroviari e viari. Piombino chiede infrastrutture adeguate alla sua vocazione industriale, che sembrava persa e invece dà segni di ripresa, e alle potenzialità turistiche legate anche ai collegamenti marittimi con l’arcipelago toscano e le altre isole. Il punto sugli interventi è stato fatto grazie a un’iniziativa organizzata dalla Cisl di Livorno, in particolare dalle sigle che si occupano di edilizia, siderurgia e trasporti. Al tavolo l’assessore regionale Filippo Boni, l’autorità portuale e il padrone di casa, il sindaco Francesco Ferrari, che apre alla possibilità di contribuire alle opere infrastrutturali usando le compensazioni che Snam dovrà dare per la permanenza del rigassificatore in porto.

Articoli correlati

FIRENZE - “BUONGIORNO SINDACA”: GLI INCONTRI CON I...

FIRENZE - SOCIAL HOUSING: 236 ALLOGGI A PREZZO...

TOSCANA - MERCATO IMMOBILIARE TOSCANO VOLA

PISA - CAMP DARBY: IL DEPOSITO DI MUNIZIONI...

Calenzano (FI) - “Talenti in Squadra”: 9 i...

TOSCANA - ENERGIE RINNOVABILI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO...

FIRENZE - LISTE DI ATTESA, FDI: IL 35%...

FIRENZE - COSTI ENERGIA, LUNEDI’ VERTICE CNA INCONTRA...

FIRENZE - MUGNONE PIU’ SICURO CON L’INTERVENTO DI...

MONTEMURLO - Primo soccorso, protezione civile, affettività: il...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia