FIRENZE - IL VESCOVO E LA MESSA DI NATALE A SOLLICCIANO: ATTENZIONE E DENUNCIA

L’attenzione ai detenuti di Sollicciano, di cui è stato anche cappellano, non è mai venuta meno da parte del Vescovo di Firenze che ha deciso di officiare lì la Messa di Natale. E’ incredibile, ha aggiunto in occasione dell’incontro avuto con la stampa, che di fronte a statistiche che parlano di una recidiva del 75% non si intervenga in qualche modo (anche con misure drastiche come la chiusura, ha aggiunto)

Gambelli si è anche soffermato sulle preoccupazioni l’emorragia di residenti nel centro storico.

L’attenzione del Vescovo si è però concentrata sulla speranza, nell’anno giubilare appena trascorso che a questa era dedicato. La speranza fatta soprattutto di azioni concrete come quelle degli educatori ma non solo perche, ha sottolineato, solo le persone con una grande speranza possono essere artefici di pace.