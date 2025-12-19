Attualità

FIRENZE - IL VESCOVO E LA MESSA DI NATALE A SOLLICCIANO: ATTENZIONE E DENUNCIA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

L’attenzione ai detenuti di Sollicciano, di cui è stato anche cappellano, non è mai venuta meno da parte del Vescovo di Firenze che ha deciso di officiare lì la Messa di Natale. E’ incredibile, ha aggiunto in occasione dell’incontro avuto con la stampa, che di fronte a statistiche che parlano di una recidiva del 75% non si intervenga in qualche modo (anche con misure drastiche come la chiusura, ha aggiunto)
Gambelli si è anche soffermato sulle preoccupazioni l’emorragia di residenti nel centro storico.
L’attenzione del Vescovo si è però concentrata sulla speranza, nell’anno giubilare appena trascorso che a questa era dedicato. La speranza fatta soprattutto di azioni concrete come quelle degli educatori ma non solo perche, ha sottolineato, solo le persone con una grande speranza possono essere artefici di pace.

Articoli correlati

FIRENZE - PEDOPORNOGRAFIA: 4 ARRESTI E 13 DENUNCE...

FIRENZE - FUNARO FA GLI AUGURI ALLA CITTà...

FIRENZE - SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI TOSCANI...

BRUXELLES - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECISIONI...

VIAREGGIO - AUTORITA’ PORTUALE A LAVORO PER LA...

AGLIANA (PT) - Omicidio Cini, le motivazioni della...

FIRENZE - ENERGIA E AMBIENTE: LE SFIDE DELLA...

FIRENZE - PASSANTE AV, TALPA MARIKA E’ ARRIVATA...

PRATO - PRIMA VISITA UFFICIALE AL SANTO STEFANO...

FIRENZE - PRESIDIO E APPELLO PER LIBERARE COOPERANTE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia