Attualità

Impruneta (FI) - Impruneta ospita le visioni di Sandro Giuliani

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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Immagini che sembrano emergere da un fondo remoto, come se la tela fosse un luogo di rivelazione. Figure, simboli e metamorfosi affiorano con una forza che sfugge alla logica e parla all’immaginazione. È un linguaggio che inquieta e attrae allo stesso tempo, un universo interiore che trova forma nelle visioni di Sandro Giuliani.
La sua antologica è stata fortemente voluta da chi oggi ne custodisce la memoria e l’eredità artistica. Quello di Giuliani è un percorso creativo che ha trovato nella moglie e nella loro casa una fonte inesauribile di ispirazione: un luogo-soglia, quasi un portale tra due mondi, dove vita quotidiana e immaginazione si incontrano e si trasformano.
La mostra, che riunisce quasi cento opere tra pittura e scultura, è ospitata al Loggiato del Pellegrino di Impruneta ed è arricchita da un percorso di appuntamenti che include concerti, incontri di storia dell’arte, presentazioni di libri e una proiezione dedicata all’artista.

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