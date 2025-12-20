Attualità

FIESOLE - INAUGURATA LA 29a CASA ACCOGLIENZA TOMMASINO BACCIOTTI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La Casa Tommasino Montebeni a Fiesole è la ventinovesima casa di accoglienza aperta dalla Fondazione Tommasino Bacciotti proprio nel 25esimo anniversario della sua fondazione. Finora le Case di Accoglienza Tommasino sono state in grado di ospitare fino a 131 persone al giorno che significa 47.815 notti gratuite con un risparmio stimato dalla Fondazione di circa 2.390.750€ annui per le famiglie che devono assistere i propri bambini al Meyer.

Articoli correlati

FIRENZE - IL VESCOVO E LA MESSA DI...

FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE ACQUISTA PER ISS...

PRATO - XV EDIZIONE DI ARTE DI PAROLE:...

PISTOIA - MISERICORDIA PISTOIA, NEL 2025 OLTRE 56MILA...

FIRENZE - LAPO BARONCELLI NUOVO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA CENTRO-COSTA

FIRENZE - PEDOPORNOGRAFIA: 4 ARRESTI E 13 DENUNCE...

FIRENZE - FUNARO FA GLI AUGURI ALLA CITTà...

FIRENZE - SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI TOSCANI...

BRUXELLES - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECISIONI...

VIAREGGIO - AUTORITA’ PORTUALE A LAVORO PER LA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia