FIRENZE - INAUGURATA LA PASSERELLA PEDONALE DI PONTE AL PINO

Chiara Valentini
Larga 3 metri e lunga 44 è stata inaugurata la passerella pedonale su Ponte al Pino, Il cavalca ferrovia Ottocentesco che verrà interamente sostituito da RFI un nuovo impalcato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16, che sarà percorribile entro settembre 2026. Quella che inizia ora è la seconda fase di tre che comporterà disagi soprattutto agli automobilisti. Ma intanto i disagi per gli automobilisti non mancheranno. Ogni dieci giorni verrà modificato il senso di percorrenza e sul sito del Comune di Firenze verranno indicati i dettagli e le vie alternative. Nelle fasi di chiusura del ponte, aggiunge l’assessore Giorgio, verrà rinforzato il servizio di trasporto pubblico locale.

