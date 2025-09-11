PISTOIA - INAUGURATO IL RADDOPPIO FERROVIARIO PISTOIA-MONTECATINI

Il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini Terme sarà operativo a partire da lunedì 15 settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. La corsa inaugurale si è svolta questa mattina, celebrando il completamento di quella che è stata definita l’opera ferroviaria più significativa realizzata in Toscana nell’ultimo decennio. Il nuovo tratto di 12 chilometri affianca il binario storico, con una notevole eccezione: la variante di Serravalle. Qui, per migliorare la velocità e ridurre la pendenza, è stata realizzata una nuova galleria a doppio binario lunga 1.600 metri, che ha consentito di sopprimere i sette passaggi a livello esistenti.