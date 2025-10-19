Poste Italiane ha ricevuto il riconoscimento di “Dyslexia Friendly Company”, conferito dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) per l’impegno nel promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e attento alle esigenze delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Il premio è stato consegnato in occasione della settimana nazionale della dislessia e corona un percorso che ha coinvolto numerosi dipendenti all’interno del programma “Insieme”, in questo caso con un progetto dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione.
Le politiche inclusive puntano a far star bene sia l’utente finale sia i dipendenti.
INCLUSIONE, PREMIO “DYSLEXIA FRIENDLY COMPANY” PER POSTE
Poste Italiane ha ricevuto il riconoscimento di “Dyslexia Friendly Company”, conferito dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) per l’impegno nel promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e attento alle esigenze delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Il premio è stato consegnato in occasione della settimana nazionale della dislessia e corona un percorso che ha coinvolto numerosi dipendenti all’interno del programma “Insieme”, in questo caso con un progetto dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione.