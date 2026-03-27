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FIRENZE - IRPET: ECONOMIA ILLEGALE E SOMMERSA VALE 10% DEL PIL

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Per rendersi conto di quanto sia enorme la cifra di 14 miliardi di economia sommersa all’anno basta pensare che il bilancio dell’Ente Regione Toscana per i 3 anni che vanno dal 2025 al 2027 è di circa 13 miliardi. E consola poco il fatto che la nostra regione sia nella media nazionale (il 10,3% del pil contro il 10.2 italiano) anche se negli anni scorsi era molto superiore. Il Rapporto 2025 dell’Irpet sul peso dell’economia illegale e sommersa conferma che la nostra è una regione dove non è presente la criminalità organizzata in maniera endemica o di controllo del territorio ma molto appetibile per gli investimenti malavitosi. Siamo insomma un mercato da sfruttare. E che viene economicamente sfruttato. E questo nonostante un tessuto sociale forte e un sistema di appalti trasparente che funge da anticorpo.

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