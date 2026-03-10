Attualità

PISTOIA - LA GUERRA IN IRAN FA TREMARE IL VIVAISMO PISTOIESE

Patrizio Ceccarelli
LIVE

Pistoia, cuore pulsante del vivaismo europeo, trema davanti ai venti di guerra. Con 1.500 aziende e un export che tocca 60 Paesi per un valore di 400 milioni di euro, il distretto leader del verde si scopre fragile. Tra i rincari energetici che non danno tregua e il conflitto in Medio Oriente, l’incertezza soffoca i produttori. Vi portiamo dentro i vivai toscani, dove il timore per l’allargamento del conflitto rischia di bloccare una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo.

