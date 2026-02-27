FIRENZE - LA MANIFATTURA DELLE IDEE: NARDELLA LANCIA PROPOSTE AL PD

“Meno ideologia più contenuti”. Questo l’obiettivo dichiarato di Dario Nardella per la due giorni (oggi e domani) che ha organizzato alla Manifattura tabacchi di Firenze. Manifattura delle idee il titolo, idee che arriveranno dai numerosi panel tematici e tavoli di discussione in cui è organizzato l’evento. Nutrita la partecipazione di sindaci da tutta Italia oltreché di esperti in varie materie e presidenti di regione come quello dell’Emilia Romagna, De Pascale, che insieme a Nardella hanno fortemente aperto – sul tema sicurezza – sulla questione CPR. Ma chiarendo subito una cosa. L’argomento, in periodo di campo largo, resta spinoso. Non solo ormai il Presidente della Regione è assolutamente contrario ma lo è anche la segretaria del PD (che ha partecipato il collegamento alla Manifattura delle Idee senza però affrontare la questione). Le proposte che emergeranno dalla Manifattura delle Idee verranno presentate al Partito Democratico.