Un calo generale dei reati nel primo trimestre di quest’anno. E’ quello registrato dalla Prefettura in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che ha fatto il punto sull’applicazione delle varie ordinanze comunali. -37,2% nel Quartiere 1, in particolare nelle aree di Via Palazzuolo e Parco delle Cascine, dove però si trova un’area in cui la delittuosità è aumentata del 23%: quella della Stazione di Santa Maria Novella. Un aumento è registrato anche nel Quartiere 2 (+8,22%). Negli altri c’è una diminuzione diffusa (-16,44% nel quartiere 3, -9,43% nel 4 e -29,63% del Quartiere 5, soprattutto delle rapine nella pubblica via (-80% nel quartiere 3, la zona di Gavinana). Fa eccezione la zona sud ovest della città (il Quartiere 4) dove sono diminuiti furti e reati legati allo spaccio ma le rapine su pubblica via sono aumentate del 190%.
Anche il cosiddetto fenomeno delle “spaccate” è in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024. Il quartiere centrale di Firenze resta quello con il maggior numero di casi ed è qui che la diminuzione è stata minore (-10,86%). Segue il Quartiere 5 (Rifredi) dove le spaccate sono diminuite del 46% e il 4, -38,84%.
FIRENZE - LA PREFETTURA REGISTRA UN CALO DEI REATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025
