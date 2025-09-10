FIRENZE - LA PREFETTURA REGISTRA UN CALO DEI REATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

Un calo generale dei reati nel primo trimestre di quest’anno. E’ quello registrato dalla Prefettura in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che ha fatto il punto sull’applicazione delle varie ordinanze comunali. -37,2% nel Quartiere 1, in particolare nelle aree di Via Palazzuolo e Parco delle Cascine, dove però si trova un’area in cui la delittuosità è aumentata del 23%: quella della Stazione di Santa Maria Novella. Un aumento è registrato anche nel Quartiere 2 (+8,22%). Negli altri c’è una diminuzione diffusa (-16,44% nel quartiere 3, -9,43% nel 4 e -29,63% del Quartiere 5, soprattutto delle rapine nella pubblica via (-80% nel quartiere 3, la zona di Gavinana). Fa eccezione la zona sud ovest della città (il Quartiere 4) dove sono diminuiti furti e reati legati allo spaccio ma le rapine su pubblica via sono aumentate del 190%.

Anche il cosiddetto fenomeno delle “spaccate” è in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024. Il quartiere centrale di Firenze resta quello con il maggior numero di casi ed è qui che la diminuzione è stata minore (-10,86%). Segue il Quartiere 5 (Rifredi) dove le spaccate sono diminuite del 46% e il 4, -38,84%.