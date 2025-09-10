Attualità

FIRENZE - LA PREFETTURA REGISTRA UN CALO DEI REATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Un calo generale dei reati nel primo trimestre di quest’anno. E’ quello registrato dalla Prefettura in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che ha fatto il punto sull’applicazione delle varie ordinanze comunali. -37,2% nel Quartiere 1, in particolare nelle aree di Via Palazzuolo e Parco delle Cascine, dove però si trova un’area in cui la delittuosità è aumentata del 23%: quella della Stazione di Santa Maria Novella. Un aumento è registrato anche nel Quartiere 2 (+8,22%). Negli altri c’è una diminuzione diffusa (-16,44% nel quartiere 3, -9,43% nel 4 e -29,63% del Quartiere 5, soprattutto delle rapine nella pubblica via (-80% nel quartiere 3, la zona di Gavinana). Fa eccezione la zona sud ovest della città (il Quartiere 4) dove sono diminuiti furti e reati legati allo spaccio ma le rapine su pubblica via sono aumentate del 190%.
Anche il cosiddetto fenomeno delle “spaccate” è in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024. Il quartiere centrale di Firenze resta quello con il maggior numero di casi ed è qui che la diminuzione è stata minore (-10,86%). Segue il Quartiere 5 (Rifredi) dove le spaccate sono diminuite del 46% e il 4, -38,84%.

Articoli correlati

FIRENZE - IL MEZZO ANFIBIO CHE RIPULISCE LE...

LIVORNO - SALVETTI: “LA PRIORITA’ E’ LA MESSA...

TOSCANA - TURISMO: IN REGIONE RALLENTA LA CRESCITA...

FIRENZE - SOLUZIONI PER CUBO NERO. ANTONIO NATALI:...

LIVORNO - FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER I DETENUTI...

PRATO - LA CITTA’ IN FESTA PER L’8...

PISTOIA - TORNA IL CONCERTO LIRICO DI BADIA...

FIRENZE - OSSERVATORIO PAVIA: 38% NOTIZIE SU ESTERI...

PISTOIA - 81 ANNI FA LA LIBERAZIONE DI...

PRATO - Un Politeama da tutto esaurito per...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia