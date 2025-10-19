FIRENZE - La Terza piazza cambia volto e nome, via ai lavori

Inizieranno entro novembre i lavori di riqualificazione della Terza Piazza, l’area antistante al punto vendita Coop di piazza Leopoldo. Al termine dell’intervento, che durerà 7 mesi e che sarà interamente finanziato da Unicoop Firenze con 2,3 milioni di euro, questo spazio passerà al Comune di Firenze che lo intitolerà a Nelson Mandela, già simbolo della piazza grazie al murales sulla facciata di uno degli edifici che la circonda.

Le due novità sono state presentate da Unicoop e dal Comune di Firenze insieme ai progettisti dell’intervento. La rigenerazione di questo angolo di città, nato come copertura del parcheggio interrato del supermercato, sarà caratterizzata da più verde, aree sportive, spazi di socialità, giochi per bambini, nuove illuminazione e pavimentazione. Tutto per dare al quartiere un nuovo luogo di ritrovo senza degrado e mal frequentazioni.