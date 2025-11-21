FIRENZE - LE PRIME BOTTEGHE DI RECREOS PER LA RINASCITA DI VIA PALAZZUOLO

Un atelier di design in via Palazzuolo e uno spazio dedicato alla fotografia d’autore nella vicina via del Porcellana. Sono le prime due botteghe aperte nell’ambito del progetto Recreos della Fondazione Cr Firenze per la rigenerazione dell’area di via Palazzuolo. La Fondazione interviene nella ristrutturazione dei fondi sfitti e permette ai nuovi artigiani di pagare un affitto calmierato per i primi tre anni di attività ma il progetto recreos prevede anche la riqualificazione urbana della strada. Allo Studio Bojola e a Lo Studiolo di Francesca Propcopio il punto vendita Altremani della cooperativa Con voi, collegato a un laboratorio di produzione tessile con servizio socio-lavorativi rivolti a persone fragili e il Project space che ospita soggetti artistici e culturali a rotazione, entrambi in via Palazzuolo e lo Spazio Recreos in via Orti Oricellari, con uno sportello di ascolto per abitanti e commercianti. I prossimi fondi ad essere assegnati, dopo ristrutturazione, saranno due locali messi a disposizione dal Comune. Sono in corso una decina di trattative per nuove botteghe.