FIRENZE - LEGGE SULL’USO DELL’AI DICE STOP ALLE FAKE NEWS

Il governo dichiara guerra alle fake news anche attraverso la legge sull’uso dell’intelligenza artificiale che entrerà in vigore nelle prossime ore. Lo ha ribadito il sottosegretario con delega all’Editoria, Alberto Barachini, che oggi ha fatto tappa nella sua Toscana e in particolare a Firenze per partecipare a una serie di iniziative elettorali organizzate da Forza Italia al fianco dell’onorevole Raffaele Nevi, portavoce nazionale azzurro e di Marco Stella, capolista nel collegio di Firenze 1
L’altro argine alle fake news è il giornalismo, che implica quindi tutela dell’editoria e supporto ai suoi livelli occupazionali.

