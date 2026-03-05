FIRENZE - LISTE DI ATTESA, FDI: IL 35% DELLE PRESCRIZIONI NON VENGONO EFFETTUATE

La Regione investirà nel 2026 32 milioni di euro per abbattere le liste di attesa in sanità, ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore Monia Monni, misure che già negli anni scorsi hanno consentito di recuperare migliaia di interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Fratelli d’Italia, che ha ascoltato gli stessi numeri dall’audizione in Commissione Sanità dell’Assessora, ne evidenzia altri che giudica drammatici. Solo il 65% delle prescrizioni si conclude poi in una prenotazione effettiva. Il 35% (pari a circa 600mila) non va a buon fine, o perchè il paziente rinuncia o perchè si rivolge al privato per fare prima. Non solo. Fratelli d’Italia torna anche sul tema del bilancio. E in particolare sull’addizionale Irpef (circa 250milioni) che, come spiegato da Monni, serve a coprire spese sanitarie aggiuntive non coperte dal sistema sanitario nazionale.