Attualità

FIRENZE - LISTE DI ATTESA, FDI: IL 35% DELLE PRESCRIZIONI NON VENGONO EFFETTUATE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La Regione investirà nel 2026 32 milioni di euro per abbattere le liste di attesa in  sanità, ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore Monia Monni, misure che già negli anni scorsi hanno consentito di recuperare migliaia di interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Fratelli d’Italia, che ha ascoltato gli stessi numeri dall’audizione in Commissione Sanità dell’Assessora, ne evidenzia altri che giudica drammatici. Solo il 65% delle prescrizioni si conclude poi in una prenotazione effettiva. Il 35% (pari a circa 600mila) non va a buon fine, o perchè il paziente rinuncia o perchè si rivolge al privato per fare prima. Non solo. Fratelli d’Italia torna anche sul tema del bilancio. E in particolare sull’addizionale Irpef (circa 250milioni) che, come spiegato da Monni, serve a coprire spese sanitarie aggiuntive non coperte dal sistema sanitario nazionale.

Articoli correlati

LIVORNO - SNAM ACQUISISCE IL 100% DEL RIGASSIFICATORE...

TOSCANA - GUERRA IN MEDIO ORIENTE: CORSA A...

FIRENZE - PUBLIACQUA A TAVOLA CON I RAGAZZI...

PRATO - Archiviate su richiesta della Procura le...

FIRENZE - IL LAVORO SFRUTTATO E I PROGETTI...

LIVORNO - LE INIZIATIVE DI MARZO DONNA 2026

PISTOIA - VENT’ANNI DI ‘AIUTODONNA’ A PISTOIA, PICCO...

FIRENZE - INCENDIO E MINACCE CON METODO MAFIOSO:...

LIVORNO - IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI...

FIRENZE - IL 5% DELLA POPOLAZIONE TOSCANA È...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia