PISTOIA - LO SPORT COME ELEMENTO DI INCLUSIONE PER DIVERSAMENTE ABILI

Lo sport come motore di inclusione e il territorio che risponde con i fatti. La Pistoiese For Special ha siglato due alleanze strategiche con i big dell’imprenditoria: Estra spa e Sidal srl. L’associazione, che in poco più di un anno è diventata un porto sicuro per oltre 40 atleti con deficit cognitivi e fisici, vede oggi il proprio progetto sociale rafforzarsi grazie al sostegno di realtà leader nel settore energetico e della distribuzione. Un passo avanti decisivo per garantire a questi ragazzi non solo una maglia da gioco, ma un’esperienza reale di crescita e partecipazione ai campionati Figc.