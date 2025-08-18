Attualità

AREZZO - MALTEMPO: NOTTE DI DISAGI PER ALLAGAMENTI

Temporali in arrivo domani. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi). Il maltempo, intanto, la scorsa notte ha colpito pesantemente Arezzo

