Attualità

TOSCANA - MALTEMPO : TEMPORALI FORTI ESTESI FINO A DOMANI

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. Se oggi i temporali riguardano o le zone interne domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali saranno sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21 agosto. Oltre alla pioggia attesi vento forte e grandine. Domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco. Le previsioni indicano cumulati che potrebbero raggiungere picchi significativi: fino a 40-50 millimetri. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri/ora». Questa condizione, unita ai terreni già saturi, potrebbe aumentare il rischio di frane e smottamenti, motivo per cui la Protezione civile raccomanda la massima prudenza.

Articoli correlati

FIRENZE - PISCINE: SAN BARTOLO PRONTA NEL 2026,...

TOSCANA - IN ARRIVO CINQUE BANDI DELLA REGIONE...

AREZZO - MALTEMPO: NOTTE DI DISAGI PER ALLAGAMENTI

FIRENZE - TRAMVIA: SCATTA IL CANTIERE PIAZZALE DONATELLO-VIALE...

FIRENZE - TURISMO: LA GIUNGLA DEI RISCIO’ E...

TOSCANA - RIFIUTI, AUMENTANO I CONTROLLI E LE...

COLLODI (PT) - TEATRO, MUSICA E CIRCO NEL...

GROSSETO - INCENDIO MAREMMA: IL BILANCIO DEL MAXIROGO

VERSILIA - UN FERRAGOSTO ALLA SCOPERTA DELL’ANTRO DEL...

ABETONE (PT) - BOOM DI PRESENZE IN MONTAGNA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia