TOSCANA - MALTEMPO : TEMPORALI FORTI ESTESI FINO A DOMANI

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. Se oggi i temporali riguardano o le zone interne domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali saranno sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21 agosto. Oltre alla pioggia attesi vento forte e grandine. Domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco. Le previsioni indicano cumulati che potrebbero raggiungere picchi significativi: fino a 40-50 millimetri. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri/ora». Questa condizione, unita ai terreni già saturi, potrebbe aumentare il rischio di frane e smottamenti, motivo per cui la Protezione civile raccomanda la massima prudenza.