PISTOIA - MEDIOEVO, DUE GIORNI DI FESTA E SPETTACOLO A PISTOIA

Torna a Pistoia l’attesissima rievocazione storica Pistoia Medioevo – 1322 Tempus Pacis, che per due giorni, sabato 20 e domenica 21 settembre, trasformerà piazza del Duomo in un autentico villaggio medievale. L’ottava edizione dell’evento, a ingresso libero, promette una vera e propria immersione nella storia con un programma ricco e variegato. I visitatori potranno ammirare spettacoli di sbandieratori, musici, danzatori, giullari e falconieri, oltre a godere di suggestive ricostruzioni storiche con accampamenti, botteghe artigiane e laboratori per i più piccoli. L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia dell’Orso, prenderà il via sabato con una conferenza sul pane medievale e un grande corteo storico che sfilerà fino a piazza del Duomo. Tra le attrazioni principali, la Compagnia Francesco Ferrucci con le sue armi da fuoco antiche e la partecipazione di numerosi gruppi storici da tutta Italia. Le serate saranno animate da banchetti a tema, musica, danze e spettacoli col fuoco. Domenica, il programma continua con una caccia al tesoro per bambini e una rievocazione storica della pacificazione tra l’esercito di Castruccio e il popolo pistoiese. Un’occasione unica per rivivere il passato della città in un’atmosfera di festa e cultura.