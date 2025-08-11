Attualità

PISTOIA - MIGRANTI: DON BIANCALANI NON È PIÙ IL PARROCO DI VICOFARO

Patrizio Ceccarelli
Don Massimo Biancalani non è più parroco di Vicofaro a Pistoia dove negli ultimi anni aveva ospitato decine e decine di migranti, con polemiche ricorrenti. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia. A don Biancalani è stata offerta la direzione dell’Ufficio missionario diocesano.  A giugno scorso la fine dell’esperienza della struttura di accoglienza nella parrocchia, con il trasferimento di circa 150 migranti in altre strutture del territorio, principalmente nella disponibilità della diocesi di Pistoia, a seguito dell’ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per criticità igienico sanitarie. L’1 luglio, sei migranti rimasti nella parrocchia erano stati sgomberati dalla forze dell’ordine.

