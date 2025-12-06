Attualità

FIRENZE - MODA E SOLIDARIETA’ ALLA LEOPOLDA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Successo per lo Smile Market alla Stazione Leopolda di Firenze, un mercato natalizio che unisce solidarietà e griffes della moda fino a lunedì. Nato dieci anni fa e alla 14esima edizione fra Roma e Firenze sostiene l’associazione Smile Project, una onlus creata da un personaggio unico e dalla vita che sembra tratta da un romanzo. Elsa Michael, eritrea di nascita e fiorentina di adozione, con un passato di top model e un presente da imprenditrice per il gruppo Guess. Ad accompagnare l’iniziativa alla Leopolda, la bellissima mostra fotografica “Di luce e polvere. L’Eritrea negli scatti di Alessandro Moggi”.

Articoli correlati

TOSCANA - REGALI, PER I TOSCANI SPESA IRRINUNCIABILE...

MARLIANA (PT) - ISOLATI A CAUSA DI UNA...

ASCIANO (SI) - IL PRIMO IMPIANTO PER BIOMETANO:...

AREZZO - Uccise vicino che gli demoliva casa,...

FIRENZE - BILANCIO: FUNARO, ” NOI AUMENTIAMO LE...

AREZZO - RISK MANAGEMENT: IL FORUM RESTA ARETINO...

FIRENZE - FILIERE AGROALIMENTARI, COMMISSARIO UE VISITA NEGOZIO...

PISTOIA - REGIONE: VIABILITÀ E SANITÀ PRIORITARIE PER...

FIRENZE - STOP USO TURISTICO RICETTIVO EX CONVITTO...

FIRENZE - ALLUVIONE 2023: FIRMATA ORDINANZA PER 367...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia