FIRENZE - MODA E SOLIDARIETA’ ALLA LEOPOLDA

Successo per lo Smile Market alla Stazione Leopolda di Firenze, un mercato natalizio che unisce solidarietà e griffes della moda fino a lunedì. Nato dieci anni fa e alla 14esima edizione fra Roma e Firenze sostiene l’associazione Smile Project, una onlus creata da un personaggio unico e dalla vita che sembra tratta da un romanzo. Elsa Michael, eritrea di nascita e fiorentina di adozione, con un passato di top model e un presente da imprenditrice per il gruppo Guess. Ad accompagnare l’iniziativa alla Leopolda, la bellissima mostra fotografica “Di luce e polvere. L’Eritrea negli scatti di Alessandro Moggi”.