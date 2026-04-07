FIRENZE - MOSTRE: IL CALCIO STORICO VOLA A BRUXELLES

Dal 14 al 16 aprile lo Spazio Altiero Spinelli della sede del Parlamento europeo a Bruxelles ospiterà per la prima volta una mostra dedicata al Calcio Storico Fiorentino dal titolo “Viva Fiorenza! Il Calcio storico fiorentino tra sport, valore e tradizione” curata dal direttore del Corteo Storico Filippo Giovannelli e promossa dai membri del Parlamento europeo Francesco Torselli e Dario Nardella con l’obiettivo di raccontare e valorizzare una delle tradizioni più identitarie di Firenze. Protagonista sarà il Gonfalone del Corteo Storico, emblema solenne che accompagna le celebrazioni, accanto ai costumi, alle armature, documenti storici e persino una “caccia”. Quattro colori che dividono la città unendola al grido di Viva Fiorenza. L’immagine del campo politicamente larghissimo presente alla conferenza stampa di presentazione è infatti più unica che rara.