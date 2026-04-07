Attualità

FIRENZE - MOSTRE: IL CALCIO STORICO VOLA A BRUXELLES

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Dal 14 al 16 aprile lo Spazio Altiero Spinelli della sede del Parlamento europeo a Bruxelles ospiterà per la prima volta una mostra dedicata al Calcio Storico Fiorentino dal titolo “Viva Fiorenza! Il Calcio storico fiorentino tra sport, valore e tradizione” curata dal direttore del Corteo Storico Filippo Giovannelli e promossa dai membri del Parlamento europeo Francesco Torselli e Dario Nardella con l’obiettivo di raccontare e valorizzare una delle tradizioni più identitarie di Firenze. Protagonista sarà il Gonfalone del Corteo Storico, emblema solenne che accompagna le celebrazioni, accanto ai costumi, alle armature, documenti storici e persino una “caccia”. Quattro colori che dividono la città unendola al grido di Viva Fiorenza. L’immagine del campo politicamente larghissimo presente alla conferenza stampa di presentazione è infatti più unica che rara.

Articoli correlati

CASTELFIORENTINO - CAMBIO: IL MUSEO DEL NOVECENTO SI...

Firenze - LuisaviaRoma, chiude negozio. Convocato tavolo crisi

PISA - A RIPARBELLA SI CERCANO AREE PER...

PISTOIA - PRIMAVERA AL MUSEO, A PISTOIA INIZIATIVE...

PRATO - Rinnovo accordo Confartigianato Imprese Prato e...

TOSCANA - PASQUETTA: TRA NEVE , CITTA’ D’ARTE...

FIRENZE - Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti

Firenze - Un decalogo contro la povertà alimentare

FIRENZE - IL VOLO PERFETTO DELLA COLOMBINA IN...

FIRENZE - Turismo Pasqua: Firenze e la Toscana...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia