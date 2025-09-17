Attualità

toscana - Musicus Concentus, 20 eventi tra musica e arte

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Nuova stagione per il Musicus Concentus che da giovedì 25 settembre animerà Firenze e la Toscana con oltre 20 appuntamenti che intrecciano musica, arte e spiritualità. Per il quarto anno consecutivo si conferma la collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore che si concretizza in quattro eventi.

Articoli correlati

PISTOIA - UNIVERSITÀ POPOLARE DI PISTOIA, AL VIA...

ARTIMINO - Ad Artimino il nuovo centro didattico...

PRATO - DUE CASI DI WEST NILE IN...

TOSCANA - SCUOLA PRECARIA: I NUMERI DEL SINDACATO

FIRENZE - IL MEUCCI GALILEI DIVENTERà UN CAMPUS...

MASSA - GUANG RONG: NUOVO TAVOLO TECNICO PER...

Greve in Chianti (FI) - Vendemmia 2025, annata...

Impruneta (FI) - DRAPPO CON L’EFFIGIE DI SAN...

FIRENZE - In fila alle fotocabine per scatti...

FIRENZE - COLDIRETTI: MERENDE SPAZZATURA DENTRO DUE ZAINI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia