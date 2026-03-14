CAMPI BISENZIO - NASCE IL “RIFUGIO” PER I LAVORATORI PRECARI DELLA PIANA

Nella zona fiorentina di Nord ovest, poco distante dal centro abitato di Campi Bisenzio, nasce un rifugio per i lavoratori precari. Uno spazio in cui trovare assistenza sindacale o un semplice riparo (specialmente per i riders, circa un migliaio nella zona). E’ quanto prevede il Protocollo siglato da Comune di Campi, la Cooperativa Il Girasole, la Società della Salute e i sindacati. Nel nuovo spazio, che sarà aperto in fase iniziale il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17, tutti i lavoratori o anche i disoccupati potranno trovare informazioni su diritti e doveri, contratti, tutele e procedure. I rider potranno ricaricare i loro veicoli o i device, utilizzare il bagno, fare una sosta e riposarsi al coperto. Verranno fatte attività di formazione e orientamento, fornite informazioni ai lavoratori stranieri su permessi di soggiorno, residenza e accesso al sistema sanitario. Non mancherà l’assistenza sindacale