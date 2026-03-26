FIRENZE - NEL 2027 IL NUOVO CENTRO DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA DI ATT

Sono circa 30mila ogni anno i malati oncologici in Toscana. Le nuove terapie hanno per fortuna aumentato la sopravvivenza dei pazienti e con essa sono aumentati anche i loro bisogni, che vanno oltre la fase intensiva ospedaliera. Necessità che richiedono spesso percorsi continui per il recupero funzionale e il benessere psicologico che vengono effettuati in contesti extra ospedalieri. E’ in quest’ambito che si colloca il nuovo centro di riabilitazione oncologica che l’Associazione Tumori Toscana realizzerà in un immobile che ha acquistato nella zona nord di Firenze proprio a questo scopo e che ha appena iniziato a ristrutturare. Aprirà nel 2027 e potrà dare risposta – si stima -a 12.564 nuovi casi nelle province di Firenze Pistoia e Prato, area di riferimento de progetto.

ATT ha assistito dall’anno della sua nascita (era il 1999) circa 22mila pazienti (425 solo lo scorso anno). Gratuitamente e a domicilio. Il centro di riabilitazione è uno step successivo per il quale l’Associazione ha incrementato il personale del 20%. Qui verrà fatta fisioterapia oncologica, yoga terapeutico, agopuntura, psicoterapia e mindfulness, ci saranno tecniche di rilassamento e consulenza nutrizionale. Tutto gratuito.