FIRENZE - NEONATA DI GAZA SALVATA AL MEYER: ASPORTATO TUMORE TRE VOLTE IL SUO PESO

Nancy ha 23 anni, Moataz 28. Hanno quattro bambini. Tre di 5, 4 e 2 anni. E una bambina di soli 28 giorni. È arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana, quando aveva solo 10 giorni, con un tumore molto raro. I chirurghi, guidati in sala dal dottor Enrico Ciardini, con un intervento di circa due ore e mezzo le hanno asportato una massa, posizionata alla base della colonna vertebrale, di circa 2 chili di peso. “Si tratta di un tumore raro, che ha un’incidenza di 1 caso su 40/50mila nati, e ancor più raro data l’eccezionalità delle dimensioni della massa neoplastica, che pesava quasi tre volte la piccola ” – spiega il dottor Enrico Ciardini – “Di qui l’importanza di un intervento altamente specializzato e tempestivo, che restituisse alla bambina la possibilità di avere una buona qualità di vita”. La famiglia della piccola – arrivata insieme a lei nella notte tra il 29 e il 30 settembre nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie alla Cross e alla Prefettura di Firenze – è stata accolta in una delle strutture che fa parte della rete di accoglienza del Meyer. In futuro, spiegano i medici, potenzialmente la piccola potrebbe tornare a Gaza ma difficilmente accadrà, come per le circa 30 famiglie accolte dal Meyer dall’inizio del conflitto. Nancy e Moataz sono usciti da Gaza sotto i bombardamenti ma anche se la tregua dovesse reggere non hanno intenzione di rientrare.