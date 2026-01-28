FIRENZE - NUMERO FORZE DELL’ORDINE: VERSIONI CONTRASTANTI

Questa la risposta del Questore di Firenze quando gli chiediamo della carenza di organico lamentata dagli stessi sindacati di Polizia. Proprio il Siulp qualche giorno fa ricordava che sì, sono in arrivo a Firenze 61 nuovi agenti ma che nella sola questura ne andranno in pensione 74 nei prossimi mesi rendendo vano di fatto il piano di rafforzamento degli organici. «Dei 61 operatori complessivamente previsti in arrivo a Firenze, solo 28 risultano destinati alla questura — spiegava il segretario generale del Siulp territoriale, Riccardo Ficozzi in una nota — e, di questi, ben 20 verranno assegnati al servizio Polmetro». Servizio svolto per oltre un anno senza operatori aggiuntivi, secondo il sindacato. Lamparelli, sempre molto diplomatico ogni volta che gli viene sottoposta la questione, sottolinea il quadro più generale del problema sicurezza che richiede l’impegno di tutti. Quindi il non fermarsi al contrasto del reato in sé, ma fare dell’altro, applicare dei provvedimenti amministrativi, misure di prevenzione o di espulsione anche attraverso i Cpr. Poi c’è il Comune che pur avendo ottimi rapporti con la questura e condividendo la visione più allargata del concetto di sicurezza che non si limita al controllo del territorio, punta il dito sul Governo.