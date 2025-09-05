Attualità

PISTOIA - NUOVA ERA PER LA FERROVIA PISTOIA-MONTECATINI

Patrizio Ceccarelli
Dal prossimo 15 settembre, la tratta ferroviaria tra Pistoia e Montecatini vedrà un incremento significativo dei servizi, grazie al raddoppio del binario che garantisce maggiore capacità e puntualità. La Regione Toscana ha annunciato che, nei giorni feriali, numerosi treni, che oggi terminano la corsa a Pistoia, saranno prolungati fino a Montecatini. Questo cambiamento porterà a una migliore regolarità e fluidità del traffico ferroviario in un’area ad alta densità abitativa e turistica.
Inizialmente, sette treni prolungheranno il loro percorso da Pistoia a Montecatini, mentre sei partiranno direttamente da quest’ultima, sfruttando la nuova infrastruttura. Tra le novità più attese, spiccano un treno notturno in partenza da Firenze Santa Maria Novella a mezzanotte e 25 minuti, particolarmente utile per i turisti che soggiornano a Montecatini.
Inoltre, un nuovo treno “veloce” delle 17:53 collegherà Firenze a Montecatini in soli 47 minuti, dimezzando i tempi di percorrenza.
La Regione ha inoltre reso noto che, con il cambio orario di dicembre 2025, sono previsti ulteriori prolungamenti. L’assessore ai trasporti, Stefano Baccelli, ha aggiunto che, grazie a questo potenziamento, partirà anche una sperimentazione per una coppia di treni veloci sulla tratta Viareggio-Lucca-Firenze, con fermate limitate per migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

