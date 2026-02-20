PISTOIA - NUOVO ASILO SMART INAUGURATO A BOTTEGONE

A Bottegone, uno dei quartieri più popolati di Pistoia, è stato inaugurato il nuovo centro educativo integrato “L’Aquilone”, pilastro del piano di rigenerazione urbana che sta trasformando la zona in una “smart social city”. Al taglio del nastro in via Fiorentina, insieme a numerose famiglie, era presente la giunta al completo guidata dalla sindaca facente funzioni, Anna Maria Celesti. La struttura, realizzata interamente in bioedilizia e legno, aprirà ufficialmente a settembre 2026, offrendo spazi moderni e orari prolungati fino alle 18:00 per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori. L’opera, frutto di un investimento di oltre 1,8 milioni di euro, segna un passo avanti decisivo per i servizi all’infanzia e la sicurezza scolastica del territorio.