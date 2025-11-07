EMPOLI - NUOVO STADIO, LOTTI: “LA PARTE PIU’ DIFFICILE ARRIVA ORA”

Oggi un passaggio importante nel percorso verso il nuovo stadio Carlo Castellani. Nella sala stampa della Computer Gross Arena si è infatti svolto un incontro durante il quale è stata illustrata l’evoluzione del project financing presentato nell’estate 2024. Per l’occasione presenti l’Amministratore Delegato e vicepresidente dell’Empoli Rebecca Corsi, il Senior Advisor della società azzurra Luca Lotti e il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.