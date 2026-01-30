FIRENZE - OLSCHKI: UN ANNO DI EVENTI PER I 140 ANNI DELLA STORICA CASA EDITRICE

La storia di Olschki comincia nel 1883, quando Leone Samuele Olschki, figlio di un tipografo ebreo della Prussia orientale, decide di trasferirsi in Italia. E’ però nel 1886 che fonda la registra ufficialmente la propria libreria antiquaria editrice che fin dall’inizio, pur con sede a Verona, ha tra i suoi autori preferiti Dante tanto da chiamare L’Alighieri la sua prima rivista. Dopo una pausa a Venezia è infatti a Firenze che si trasferisce nel 1897 dove si trova ancora oggi guidata dalla quinta generazione Olschki. Oggi, in occasione del suo 140esimo compleanno, la Casa Editrice – superati i 6.000 titoli pubblicati – si appresta a celebrare un anno ricco di eventi, mostre, presentazioni, visite guidate alla storica sede e incontri non solo per ripercorrere la storia e il catalogo Olschki, ma anche per approfondire nuovi spunti di riflessione in un’epoca di grandi cambiamenti soprattutto editoriali. Tra gli eventi, il cui elenco sarà via via aggiornato sul sito della casa editrice, segnaliamo la mostra presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dal 26 febbraio al 14 marzo e, a metà settembre l’apertura ai visitatori di Villa Doni.