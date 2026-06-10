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FIRENZE - OTTAVA EDIZIONE Premio alla Danza Max Ballet Academy

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Si terrà DOMANI 11 giugno l’ottava edizione del prestigioso Premio alla Danza Max Ballet Academy Calonaci Gioielli al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
Anche quest’anno il riconoscimento andrà ad un grande artista: Ghiorghe Iancu, étoile, coreografo e maestro di fama internazionale.
Figura di riferimento della danza europea, Iancu torna a Firenze per ricevere un riconoscimento che celebra una carriera costruita tra eccellenza tecnica e profondità espressiva, capace di attraversare il repertorio classico e contemporaneo.
Alle 18.30 ci sarà l’incontro con il pubblico. alle 20 ci sarà la consegna de premio durante lo spettacolo di fine anno degli allievi dei corsi accademici.

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